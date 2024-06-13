Евро-2024: прогноз «Чемпионата» на лучшего бомбардира турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на лучшего бомбардира Евро-2024.

Ставка: Криштиану Роналду за 13.00.

Статистика Килиана Мбаппе и Гарри Кейна не может не впечатлять. Француз и англичанин действительно заслуживают быть фаворитами в гонке бомбардиров у букмекеров. И на клубном уровне, и в сборной у них полный порядок с результативностью и пользой для команды. Однако, на наш взгляд, солидную конкуренцию им может составить Криштиану Роналду.

Во-первых, португалец провёл шикарный сезон в Саудовской Аравии — 44 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, включая азиатскую Лигу чемпионов, и 44 гола суммарно. То есть нападающему требуется ровно одна игра, чтобы забить. А ведь ему уже 39 лет! Форма шикарная для любого возраста. Для сравнения, Кейну только в конце июля стукнет 31 год, а Мбаппе пока всего 25 лет.

Вы справедливо можете заметить, что уровень чемпионата Саудовской Аравии далёк даже от уровня не самых сбалансированных Лиги 1 и Бундеслиги. Однако взгляните на достижения Роналду за время квалификации Евро-2024 на уровне сборной. Криштиану принял участие в 9 из 10 туров и забил 10 мячей. Причём часто случалось такое, что его меняли за 15-25 минут до финального свистка.

Если и этот аргумент звучит не очень убедительно, тогда обратимся к соперникам фаворитов бомбардирской гонки. Франции и Килиану Мбаппе в группе D достались сборные Польши, Австрии и Нидерландов. С поляками, разумеется, можно рассчитывать на доминирующий футбол, а вот австрийцы были хороши и против Швеции, и против Бельгии на отборе. Голландцы — в принципе не подарок.

Гарри Кейну же придётся преодолевать сразу несколько препятствий. Первое — собственная тактика Гарета Саутгейта с оборонительным уклоном. Забивать много в таких условиях непросто, как мы помним из опыта прошлого Евро. При этом придётся вскрывать Данию, Сербию и Словению. Датчане всегда отличались внимательностью, а сербам и словенцам ничего не остаётся, кроме как окопаться в штрафной.

Криштиану Роналду, в свою очередь, получил в группу F сборные Турции, Чехии и Грузии. И никто из них не обладает эталонным «автобусом». Судя по квалификации, турки сами играют и дают играть сопернику. Чехи в целом нестабильны, а недавно поменяли тренерский штаб. Что из этого выйдет — вопрос. Грузинская команда вообще чудом попала в финальный раунд, по пути получив 1:7 от Испании.

Всё это хорошие шансы для сборной Португалии не только выйти в плей-офф, но и пробиться к финалу чемпионата Европы. Лично Роналду получит прекрасную возможность стать лучшим бомбардиром на втором Евро подряд (пять голов на Евро-2020 держим в уме), а также напоследок показать, кто здесь главный. Едва ли 39-летний ветеран дотянет до следующего ЧЕ в таком же темпе.