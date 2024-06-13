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Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на победителя турнира

Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на победителя турнира
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на победителя Евро-2024.

Ставка: Франция за 5.00.

«Переходим к главной ставке. Посмотрим на главных фаворитов турнира. Фаворит номер один – это сборная Англии с коэффициентом 4.00, и мне кажется, что это много. Думаю, что англичане не выиграют турнир. Считаю, что сборная Англии на протяжении десятилетий постоянно переоценивается.

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Думаю, что, скорее всего, выиграет турнир или Франция, на неё коэффициент 5.00, либо Германия с коэффициентом 6.50. У Испании и Португалии также есть шансы – они, наверное, четвёртый и пятый фавориты. И в этой оценке сил мне кажется, что Англия переоценена.

Таким образом, у меня фаворитом становится сборная Франции, на неё коэффициент 5.00. На это, я считаю, уже оправданно поставить. Дешам много лет подряд руководит командой, не раз брал титулы, выигрывал чемпионат мира, команда сыгранна. Состав у сборной Франции сумасшедший, и я считаю эту команду фаворитом номер один. Поэтому поставлю на то, что Франция возьмёт чемпионат за коэффициент 5.00», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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