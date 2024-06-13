Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на победителя турнира

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на победителя Евро-2024.

Ставка: Франция за 5.00.

«Переходим к главной ставке. Посмотрим на главных фаворитов турнира. Фаворит номер один – это сборная Англии с коэффициентом 4.00, и мне кажется, что это много. Думаю, что англичане не выиграют турнир. Считаю, что сборная Англии на протяжении десятилетий постоянно переоценивается.

Думаю, что, скорее всего, выиграет турнир или Франция, на неё коэффициент 5.00, либо Германия с коэффициентом 6.50. У Испании и Португалии также есть шансы – они, наверное, четвёртый и пятый фавориты. И в этой оценке сил мне кажется, что Англия переоценена.

Таким образом, у меня фаворитом становится сборная Франции, на неё коэффициент 5.00. На это, я считаю, уже оправданно поставить. Дешам много лет подряд руководит командой, не раз брал титулы, выигрывал чемпионат мира, команда сыгранна. Состав у сборной Франции сумасшедший, и я считаю эту команду фаворитом номер один. Поэтому поставлю на то, что Франция возьмёт чемпионат за коэффициент 5.00», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».