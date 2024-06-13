Эксперты оценили шансы команд группы А на Евро-2024

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. В матче открытия турнира сыграют сборные Германии и Шотландии. Кроме них, в группе А выступят также Венгрия и Швейцария. Аналитики оценили шансы команд в этом квартете.

По оценке экспертов, больше всего шансов победить в группе у хозяев турнира. На то, что Германия займёт первое место, можно поставить с коэффициентом 1.41, а на то, что подопечные Юлиана Нагельсмана сыграют в плей-офф, дают котировку 1.04.

На первое место в группе А сборной Швейцарии дают коэффициент 5.25, а за 1.45 можно сделать ставку на то, что команда Мурата Якина сыграет в плей-офф.

Вероятность того, что победителем группы станет Венгрия, оценили коэффициентом 11.00. Шансы команды Марко Росси пробиться в плей-офф отобразили цифрой 1.75.

Наконец, у Шотландии меньше всего шансов выиграть группу. На первое место «тартановой армии» предложили коэффициент 15.00. А на проход в 1/8 финала можно поставить за 1.90.