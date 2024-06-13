Германия — Шотландия: прогнозы и ставки на матч открытия Евро-2024 14 июня

14 июня начнётся грандиозное и, без сомнения, долгожданное событие — Евро-2024. В матче открытия хозяйка турнира сборная Германии будет играть с Шотландией. Начало встречи — в 22:00 мск.

Смотреть матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.31. Успех шотландцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Аналитики считают, что матч Германия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана в статусе хозяйки турнира отобралась на Евро-2024. На чемпионате Европы — 2020 Германия в 1/8 финала потерпела поражение во встрече с Англией (0:2).

Сборная Шотландии набрала 17 очков в отборочном турнире Евро-2024 в группе А и вышла в финальную стадию со второго места. На чемпионате Европы — 2020 шотландцы стали четвёртыми в группе D и не вышли в плей-офф. Смогут ли эти команды превзойти свои результаты последнего чемпионата Европы?