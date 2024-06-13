Эксперты оценили шансы падения рекорда Дмитрия Кириченко на Евро-2024

14 июня в Германии стартует Евро-2024. Один из рекордов чемпионатов Европы по футболу принадлежит россиянину Дмитрию Кириченко. 20 лет назад в матче с Грецией на Евро-2024 форвард забил самый быстрый гол в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Кириченко поразил ворота Антониса Никополидиса на 67-й секунде матча.

Букмекеры принимают ставки на то, что рекорд Кириченко падёт на Евро-2024. Поставить на то, что это случится, можно с коэффициентом 3.00. На то, что достижение россиянина устоит, можно сделать ставку с коэффициентом 1.34.

На Евро-2020 близки к достижению были швед Эмиль Форсберг и датчанин Юссуф Поульсен. Игрок сборной Швеции забил гол в ворота Польши на 82-й секунде, а футболист из Дании поразил ворота Бельгии на 99-й секунде.