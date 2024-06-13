Букмекеры назвали самый вероятный счёт третьего матча финала НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида»

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14 июня в Эдмонтоне состоится третий матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

«Флорида» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Эксперты отдают предпочтение канадскому клубу. Поставить на победу «Ойлерз» по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 2.23 (около 44% вероятности), а шансы «Пантерз» оценили в 2.90 (34%). Ничья в основное время доступна за 4.40 (22%).

Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.75 (55%). Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 2.20 (45%).

Наиболее вероятный исход основного времени — ничья 2:2 (8.20). С коэффициентом 9.50 предлагают поставить на ничью 3:3.

Победа «Эдмонтона» со счётом 3:2 идёт за 13.5, а 4:2 в пользу «Ойлерз» — за 14.5. На ничью 1:1 выставлен коэффициент 15.5.