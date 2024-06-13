Германия — Шотландия: прогноз «Чемпионата» на матч открытия Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия, который состоится 14 июня.

Ставка: победа Германии и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Юлиан Нагельсман хорошо подготовил сборную к домашнему чемпионату Европы, но пространство для улучшения есть. Так считает Тони Кроос, и не только. У бундестим много опытных игроков, и подрастают два больших молодых таланта — Джамал Мусиала и Флориан Вирц. Были опасения, что последний не успеет восстановиться от травмы до начала Евро-2024, но всё обошлось.

У сборной Шотландии ресурсов гораздо меньше. В её составе числится немало классных игроков, но они не обладают качествами, классом и техникой, которые есть у Антонио Рюдигера, Тони Крооса, Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей — это хорошо. Но маловато.

Поставить на победу Германии и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Пять из шести последних очных встреч, в которых бундестим выступала в качестве хозяйки, закончились именно так. Ещё одна игра была товарищеской.

Вполне вероятно, шотландцы навяжут борьбу немцам и сумеют забить один, а то и два гола. Однако для подопечных Нагельсмана важно начать домашний розыгрыш чемпионата Европы с победы. Во-первых, она подарит уверенность. Во-вторых, даст понять остальным, кто является хозяином турнира.