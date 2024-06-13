Букмекеры оценили шансы Германии начать домашний Евро-2024 с победы

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14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев турнира: поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.32. Это примерно 75% вероятности. Успех шотландцев оценён в 11.0 (9%). Ставки на ничью принимаются за 6.00 (16%).

Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24.

Если забьют футболисты сборной Германии, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Победа Германии в каждом из таймов идёт за 2.65, а победа Германии с разницей в один мяч — за 3.70.