Испания — Хорватия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

15 июня сборные Испании и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете В. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Аналитики считают сборную Испании фаворитом. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех хорватов оценивается коэффициентом 4.30 — 23% вероятности. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.60 (27% вероятности).

Поставить на гол в ворота сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.57, что эквивалентно 64% вероятности.

При этом аналитики сомневаются, что матч Испания — Хорватия получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. При этом гол Луки Модрича оценён в 5.50 (почти 20% вероятности).