Германия — Шотландия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: тотал угловых Германии больше 6 за 2.02.

«Чемпионат Европы открывается матчем с участием хозяев Евро, Германией, которая встретится с Шотландией. Игра пройдёт в Мюнхене.

С одной стороны, тут всё ясно. Германия — фаворит, но не играла отбор, хотя провела много товарищеских встреч. Если взять 2024 год, то результаты очень хорошие. Победы над Францией, Нидерландами, Грецией. Была и ничья с Украиной, но в прошлом году результаты были так себе.

Команда у Германии молодая, но с возвращением Тони Крооса средний возраст немного вырос. Однако давление, оказываемое на национальную сборную, может негативно повлиять на молодой состав. Есть отличные исполнители, которые могут сделать разницу, но не всё зависит от Германии.

От соперников также многое зависит. В данном случае сборную Шотландии возглавляет Стив Кларк. Шотландия обыграла Гибралтар и сыграла вничью с Финляндией, но от этих результатов нет никакого смысла отталкиваться, так как игра официальная и совсем другой антураж.

Шотландия в отборе обыграла Испанию, но победить в группе не сумела. В целом Шотландия всё же показывает такой себе рабоче-крестьянский футбол. Открываться в первом же матче на Евро против Германии шотландцы точно не будут. Тогда немцам придётся использовать фланги.

В последних двух товарищеских матчах Германия подала 13 и 11 угловых. В мартовских играх было меньше, но там и соперники были мускулистее. На голы в этом матче я бы не стал ставить и на результат также. Победа Германии предлагается за 1.30.

Я решил пойти дальше и сыграть на угловых, то есть взять тотал угловых Германии больше 6. На мой взгляд, это практически верняк», — приводит слова Генича «РБ Спорт».