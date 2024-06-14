Германия — Шотландия: прогноз Александра Вишневского на игру Евро-2024

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: первый тайм/второй тайм — ничья/победа Германии за 3.75.

«Наконец-то начинается чемпионат Европы по футболу. Порекомендую ставки на стартовый матч Евро-2024 между хозяевами турнира, сборной Германии, и командой Шотландии.

Во-первых, то, что это стартовый матч турнира – это дополнительный груз ответственности, давление, особенно на немцев как на хозяев турнира, как на команду-фаворит. На чемпионатах Европы, как правило, стартовые матчи очень бедны на голы. Больше трёх голов в стартовых матчах чемпионата Европы в последний раз забивалось в 1976 году. Соответственно, с 1980 года, как правило, один-два гола. Последние два турнира забивалось три гола в стартовых матчах, но все эти три гола были всегда только во вторых таймах, тогда как первые таймы были безголевыми. И мне кажется, что уже на этом можно сыграть, тем более сборная Германии слабо проводит стартовые матчи – в 13 из 14 последних матчей немцы не выигрывали первый тайм. Отсюда моя первая ставка, я думаю, что голов здесь будет мало в первом тайме. Ворота шотландцев штурмовать непросто, команда умеет обороняться. В общем, шотландцы – соперник непростой, который заставит немцев помучиться, пострадать и я думаю, что в первом тайме шотландцы вполне могут отстоять нулевой счёт.

Затем думаю, что после тяжёлого первого тайма во втором немцы прибавят, скорее всего, выйдет на замену Фюллькруг, и вообще скамейка запасных у сборной Германии сильная, и, когда шотландцы устанут, я думаю, что немцы в концовке прибавят и смогут забить. Поэтому ещё одна ставка, которая здесь легко напрашивается – это тотал второго тайма больше первого. И ещё одна, с очень большим коэффициентом – в первом тайме будет ничья, во втором тайме будет победа сборной Германии за 3.75.

Далее я думаю, что Германия должна этот матч выигрывать, это самый вероятный исход игры, не зря коэффициент на их победу 1.34. Но всё-таки мне кажется, что команда Нагельсмана вряд ли в стартовом матче забьёт сразу какое-то огромное количество голов. И мне хочется взять ставку на победу сборной Германии при тотале меньше 3.5 за 2.07.

Также я предположу, что в этой игре будет большое количество угловых. Предположение основано на статистике последних матчей команд. Обе команды довольно много играют флангами. Поэтому думаю, что здесь есть все основания ждать большого количества угловых. Поставлю на тотал больше 9.5 углового за 1.85», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».