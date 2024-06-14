Германия — Шотландия: прогноз Алексея Гасилина на матч Евро-2024 14 июня

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.83.

«Всем привет. Ну что, начинается чемпионат Европы, и нас ждёт интересный футбол. Хочу поделиться с вами прогнозом матча, где страна хозяйка — сборная Германии встретится со сборной Шотландии.

Немцы умеют начинать большие турниры. Да и забудьте всё, что происходило последние полтора года, когда они готовились к чемпионату Европы — смены тренеров и не лучшие результаты товарищеских игр. Шотландия — не самый сильный соперник для Германии.

Такие команды я называю командами двух-трёх лиц, но они очень крепкие. Да и в целом у немцев результаты последних игр обнадёживают: обыграли сборные Нидерландов, Франции, Греции, сыграли вничью с Украиной, но были намного ближе к победе.

Шотландия наоборот — проиграли Нидерландам с разгромным счётом (0:4), Северной Ирландии (0:1), сыграли вничью с Финляндией (2:2), а одолеть смогли только слабенький Гибралтар. Хотя это команда может приносить сюрпризы, но точно не в первой игре с немцами, где фанаты будут гнать немецкую машину вперёд.

Мой прогноз — победа Германии с форой (-1.5)», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».