Германия — Шотландия: прогноз Алексея Андронова на матч открытия Евро-2024

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Германия – Шотландия.

Ставка: Германия не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.82.

«Стартовый матч чемпионата Европы. Я думаю, что при всех тех проблемах, которые у сборной Германии наблюдаются в последнее время, всё-таки атмосфера домашнего турнира должна сказаться. Стартовая игра. Мы можем вспомнить, как это было в 2006 году, когда Германия принимала мировой чемпионат.

Судя по той информации, которая долетала из лагеря подготовки шотландской сборной, по тем фотографиям, они воспринимают, наверное, это всё как участие в празднике. И, в принципе, это правильно для команды, которой доводится играть матч открытия с хозяевами. Свою основную работу шотландцы, как я полагаю, видят в играх всё-таки против Венгрии и Швейцарии.

Шотландцы могут быть опасными, они могут забить. В этом убедилась сборная Испании в отборе, но я полагаю, что Германия всё-таки собранно подойдёт к первому матчу. И думаю, что она должна здесь одерживать победу.

Мне нравится ставка – «Германия не проиграет и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.82. Не думаю, что футбол в этой игре будет закрытым. Мне кажется, что Евро начнётся с результативной встречи», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».