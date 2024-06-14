Германия — Шотландия: прогноз Артура Петросьяна на игру открытия Евро-2024

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: Шотландия не проиграет в первом тайме за 2.02.

«Наконец-то стартует Евро, с чем я вас всех и поздравляю. Давайте поговорим о матче открытия Германия – Шотландия.

Вроде бы явный фаворит этого матча Германия, она и хозяйка турнира, и один из фаворитов Евро.

Но не всё так просто, шотландцы прямо сейчас обладают достаточно интересной командой. Стив Кларк отличную работу проделал за последние пару лет. Здорово команда выглядела в группе, обыграла там испанцев, также нанесла больше ударов, на выезде исландцев обыграла, с грузинами на выезде выглядела очень даже достойно, по всем параметрам превосходила грузин, и в итоге там была ничья. Дисциплинированная команда, большую часть времени действует в пять защитников, думаю, предстоящая игра не исключение. Не так чтобы много позволяет соперникам какого-то ни было уровня, грамотно контратакует, активные у неё фланги. С Робертсоном, капитаном, в частности центр поля достаточно прилично выглядит.

В общем, я не думаю, что здесь шотландцы будут мальчиками для битья. Понятно, Германия обладает более мощным составом, но команда тоже не без изъянов. Оборона далеко не идеальна, реализация моментов далеко не идеальна, хотя с мастерами там всё вроде бы в порядке. В общем, мне не кажется, что здесь всё будет просто у немцев.

Сумасшедшую, на мой взгляд, статистику я обнаружил – в 13 из последних 14 матчей сборная Германии не выигрывала первые таймы. Она действительно не сказать чтобы мощно стартует, особого давления не оказывает на соперников. И, учитывая, что Шотландия тоже будет, особенно в первом тайме, действовать вдвойне дисциплинированно, мне кажется, что здесь есть резон рассмотреть вариант – первый тайм Шотландия не проиграет за коэффициент 2.02.

Кроме этого, мне понравился вариант с количеством ударов сборной Шотландии – тотал больше 7.5 за коэффициент 1.70. Восемь матчей под руководством Нагельсмана провела сборная Германии, в шести из них соперники наносили явно большее количество ударов, чем семь. Шотландия же достаточно борзая командочка – и контратакует регулярно, и в целом может перехватить инициативу эпизодически, поэтому мне кажется, что здесь все шансы у шотландцев будут нанести минимум 8 ударов», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».