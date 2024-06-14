Германия — Шотландия: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Европы — 2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия – Шотландия на Евро-2024.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.45.

«Наконец-то начинается Евро-2024, за которым буду следить с интересом, пусть и не сыграет в Германии сборная России. Непредсказуемый турнир, много равных по силам команд.

И не уверен, что стартовый матч для хозяев будет лёгким, как многие предрекают. Всё-таки сейчас не та Германия, что была 10 лет назад, когда выигрывала чемпионат мира. Сошло практически предыдущее поколение, а в новом не выросло такое же количество звёзд, плюс не на всех позициях есть по-настоящему серьёзные исполнители.

Нагельсман, несмотря на молодость, опытный специалист, но работа в сборной – это совсем другое. Посмотрим, как он себя проявит, какие решения будет принимать.

Перед Евро Германия особого впечатления не произвела. Нет стабильного состава, далеко не все футболисты в лучшей форме, есть большие проблемы с реализацией. И матчи с Украиной и Грецией ни в чём не убедили. Но, может, фактор домашнего Евро, стартовой встречи зарядит немцев уверенностью.

Я поставлю аккуратно – победа Германии с форой (-1). Всё-таки шотландцы, на мой взгляд, тоже сейчас не в лучшей форме. Матч с Финляндией это показал. Во время отбора Шотландия выглядела более организованной, собранной и уверенной в себе. Думаю, в стартовой игре с хозяевами британцы будут мандражировать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».