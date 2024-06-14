Германия — Шотландия: прогноз Дениса Казанского на матч открытия Евро-2024 14 июня

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа Германии и обе забьют за 2.95.

«В матче открытия на «Альянц Арене» с большим ожиданием можно будет посмотреть, что из себя представляет команда Юлиана Нагельсмана не в товарищеском матче, а в большой игре. Команда чувствует себя достаточно уверенно: три победы и одна ничья в последних встречах. Я думаю, немцы заходят на Евро одними из фаворитов, тем более будут играть на домашней территории. Конечно, Германия готова к этому статусу и имеет много звёзд в составе.

Но я бы обратил внимание и на Шотландию, которая попала на турнир благодаря уверенному старту квалификационной компании. Впервые за 40 лет была обыграна Испания, начался отбор с пяти побед подряд, выдающуюся форму показал Скотт Мактоминей. Надо сказать, что сборная очень смотрится по именам: есть и Джон Макгинн, и Эндрю Робертсон, и Билли Гилмор. У Стива Кларка собралась довольно любопытная банда, и в таком составе Шотландия вполне может произвести сенсацию. Можно вспомнить, что как раз на немецком чемпионате ещё в 70-х шотландскими ребятами была одержана первая победа на Евро. Поэтому я считаю, что они дадут солидный бой.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Первые матчи на Евро традиционно получаются голевыми, в семи из девяти последних случаев в стартовом поединке забивали обе команды. Думаю, здесь будет такая же история. Оборона сборной Германии пока не выглядит неуязвимой, на ней могут сказаться как волнение на старте турнира, так и контратаки и стандарты шотландцев. Мой прогноз: победа немцев и обе забьют», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»