Германия — Шотландия: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Европы по футболу — 2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.91.

«Германия и Шотландия откроют Евро-2024. Для немцев турнир домашний, и если брать топ-сборные, то я думаю, что Германии будет тяжелее всего, потому что на команду Нагельсмана будет оказываться мощное давление. И успехом будет считаться, наверное, только её победа на Евро. Ну или как минимум выход в финал.

После серии неудачных турниров, а были у Германии неудачный прошлый Евро, неудачный чемпионат мира 2018 года, в общем, команда нуждается в успехе. Тем более на домашнем для неё турнире. Поэтому психологически, прежде всего, будет тяжело. Первый матч против Шотландии — важнейший для обеих сборных. Естественно, я думаю, что Германия, как мы уже убедились при Нагельсмане, от стиля своего отказываться не собирается.

Бундестим планирует играть в сложный футбол, то есть Германия не уходит с простого пути, она хочет не просто выигрывать, но хочет это делать зрелищно, показывая атакующий футбол, схема 4-2-3-1. Ставка на владение доминирование, разнообразная игра в позиционном нападении. И, в общем, примерно то же самое пытался Нагельсман делать и в «Баварии».

Так что Германия будет больше владеть мячом, я думаю, в этом нет сомнений. Может испытать трудности при вскрытии низкого блока защиты Шотландии и может ещё испытать проблемы в прессинге. Потому что Германия будет прессинговать, а Шотландия может просто этот прессинг не замечать. Она может просто мяч через прессинг перебрасывать и так убегать в свои атаки. В общем, непростой ждёт матч Германию.

Шотландия хорошо прошла отбор и запомнилась её победа над Испанией дома, запомнилась потрясающая игра Скотти Мактоминея, который забивал аномально много для игрока своей позиции. Шотландия при этом не совсем прямолинейная сборная, какой была ещё несколько лет назад. Она может играть и интересно, и может комбинировать тоже. Но с Германией я думаю, что шотландцы будут стараться играть максимально упрощённо, чтобы не рисковать под прессингом. Будут они, я думаю, часто использовать длинные передачи.

Что касается прогноза, я бы взял такую ставку комбинированную — «победа Германии и общий тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 1.91. Я не уверен, что в этом матче будет огромное количество голов, но я всё-таки беру такое пари. Мне кажется, что всё-таки Германия ещё в состоянии пропустить сама и выиграть, например, со счётом 2:1, как у греков в товарищеском матче. Ну, как-то было бы, наверное, неправильно на первую игру немцев брать низкий тотал, учитывая, что это матч открытия и то, насколько Германия мотивирована», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».