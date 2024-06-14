Германия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на первый матч Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.85.

«Матч Германии и Шотландии откроет Евро-2024. Долгожданный старт турнира. Не думаю, что у гостей тут есть какие-либо шансы в противостоянии с хозяевами турнира.

К старту Евро немцы подходят в приподнятом настрое. Сборная идёт на серии из четырёх игр без проигрышей – три победы и одна ничья. Все матчи были у Германии в 2024 году – 2:0 с Францией, 2:1 с Нидерландами, 0:0 с Украиной и 2:1 с Грецией. До этого в 2023 году дела у коллектива совсем не ладились, много поражений было после ЧМ-2022. Даже тренера сменила сборная – пришел молодой Нагельсман.

Шотландцы тоже не проигрывали в последних встречах, которые проходили у них в рамках подготовки к Евро, – 2:0 с Гибралтаром и 2:2 с Финляндией. Но вот до этого у команды были проблемы – на протяжении семи встреч кряду не могла она выиграть. Только дважды за этот период «тартановая армия» сыграла вничью, уступив в оставшихся противостояниях. Несколько игр пришлись на концовку отбора на Евро-2024. Но своё итоговое второе место команда Стива Кларка заняла.

Это старт турнира, первый матч. Германия и без того являлась бы тут фаворитом. Но учитывая, что все будут следить за игрой, особенно свои фанаты, – в таких условиях подопечные Нагельсмана просто не имеют права ударить в грязь лицом. Жду их уверенной победы», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».