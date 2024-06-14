Германия — Шотландия: ставка Александра Мостового на игру открытия Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.84.

«В матче открытия чемпионата Европы — 2024 сойдутся Германия и Шотландия. Учитывая то, какие результаты бундестим показывала на последних международных турнирах, думаю, сейчас она настроена на мощный результативный старт турнира, который ещё и проходит у неё дома.

Германия провела тяжёлый период подготовки к домашнему Евро. Дела были настолько плохи, что руководство уволило Флика и назначило на его место Нагельсмана. И такое решение можно понять – на ЧМ-2022 сборная уже провалилась, не попав в плей-офф. После чемпионата мира ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Но в последних встречах настроение в бундестим поменялось. Пришли победы – 2:1 и 2:0 с Францией, 2:1 с Нидерландами, 2:1 — с Грецией. Последняя неудача коллектива датируется ноябрём прошлого года – 0:2 от Австрии. Думаю, к Евро-2024 Германия подходит в нужном настрое. Тем более что ветераны в строю – Нойер, Мюллер, Кроос. Последний и вовсе завершает карьеру после ЧЕ.

Шотландия в последний год тоже показывала весьма спорные результаты. Недавно команда даже шла на длинной серии без побед – из семи встреч. Прервать серию неудач «тартановая армия» смогла в матче с Гибралтаром (2:0). Но уже после этого, в противостоянии с более сложным соперником, Финляндией, сборная снова не выиграла – 2:2.

Да, из квалификационной группы Шотландия вышла со второй строчки, оторвавшись от соперника с третьего места. Но для меня более важны последние результаты команды. Шотландия уж слишком редко выигрывала. В такой форме ей в матче открытия Евро-2024 не на что рассчитывать. Немцы стремятся к уверенной победе в первой игре турнира», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».