Германия — Шотландия: ставка Сергея Дурасова на стартовый матч Евро-2024

Футбольный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч открытия чемпионата Европы по футболу — 2024 Германия — Шотландия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80.

«Германия не лучшим образом провела товарищеские матчи перед домашним Евро. Но обращать на это внимания вовсе не стоит, вспомните товарняки сборной России перед ЧМ-2018 — и вы поймёте, что ничего общего с игрой на крупном турнире при своих болельщиках эти матчи не имели.

Хозяева турнира свой поход часто начинают фестивально. Шотландцы, конечно, ребята крепкие, но в последнее время это даже не середняк по европейским меркам. Ожидаю уверенную победу немцев с крупным счётом, беру общий тотал больше 3.5 за 2.80», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».