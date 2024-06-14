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Германия — Шотландия: ставка Сергея Дурасова на стартовый матч Евро-2024

Германия — Шотландия: ставка Сергея Дурасова на стартовый матч Евро-2024
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Футбольный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч открытия чемпионата Европы по футболу — 2024 Германия — Шотландия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80.

«Германия не лучшим образом провела товарищеские матчи перед домашним Евро. Но обращать на это внимания вовсе не стоит, вспомните товарняки сборной России перед ЧМ-2018 — и вы поймёте, что ничего общего с игрой на крупном турнире при своих болельщиках эти матчи не имели.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хозяева турнира свой поход часто начинают фестивально. Шотландцы, конечно, ребята крепкие, но в последнее время это даже не середняк по европейским меркам. Ожидаю уверенную победу немцев с крупным счётом, беру общий тотал больше 3.5 за 2.80», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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