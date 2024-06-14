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Германия — Шотландия: ставка Игоря Семшова на встречу Евро-2024

Германия — Шотландия: ставка Игоря Семшова на встречу Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Германия – Шотландия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.85.

«Чемпионат Европы-2024 стартует в Мюнхене на «Альянц-Арене», и в матче открытия сыграют хозяева, сборная Германии, и сборная Шотландии.

В 2024 году подопечные Юлиана Нагельсмана при подготовке к домашнему Евро провели четыре товарищеских поединка. Победы над Францией (2:0 дома) и Нидерландами (2:1 в гостях) стоят здесь особняком. Также были нулевая ничья с Украиной и выигрыш у Греции (2:1). Эти встречи немцы провели дома.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шотландцы после успешной квалификации на Евро откровенно провалили товарищеские игры. Крупное гостевое поражение от Нидерландов (0:4), домашнее минимальное от Северной Ирландии (0:1), также дома была ничья с Финляндией (2:2) и выездная победа над Гибралтаром (2:0). В общем, наставнику «горцев» Стиву Кларку сейчас не позавидуешь. К тому же из-за травм он не может рассчитывать на полузащитника Льюиса Фергюсона и защитника Нейтана Паттерсона. По сути дела, кроме бойцовских качеств, гости вряд ли что-то ещё могут серьёзно противопоставить хозяевам поля.

В последний раз эти соперники встречались между собой в отборе на Евро-2016, и тогда немцы дважды были сильнее — 2:1 и 3:2. Германия выиграет с разницей в два-три мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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