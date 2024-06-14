Германия — Шотландия: прогноз Михаила Поленова на игру чемпионата Европы — 2024 в Мюнхене

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: сухая победа Германии за 1.90.

«Матч открытия предлагает нам классический сюжет: большой фаворит против аутсайдера. В шотландцев я не очень верю не только в этом матче, но и в группе они пока главные кандидаты на последнее место. Даже победа над Испанией 2:0 не переубеждает.

Это было разово и больше года назад, при поддержке своих болельщиков. Выигрывать большие матчи надо по заказу, все соперники мотивированы и не дадут слабины. Так что даже вдохновения Мактоминея может не хватить.

Немцев не называют в числе первых фаворитов турнира, но во втором списке они точно есть. Главная проблема — отсутствие центрального нападающего, который бы регулярно забивал. Эту функцию можно разложить на нескольких игроков, а выбор у Германии большой. Тот же Фюллькруг провёл ударную весну и вполне может застолбить место впереди, есть Хаверц, который сыграет блуждающего нападающего. Про середину поля и оборону говорить нечего — там всё в порядке. Так что немцы способны на многое.

Стартовый матч хозяева не могут провалить. Думаю, стоит задуматься над вариантом, что Германия выиграет и не пропустит», — приводит слова Поленова «Ставка ТВ».