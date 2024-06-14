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Германия — Шотландия: прогноз Семёна Зигаева на игру группы А Евро-2024

Германия — Шотландия: прогноз Семёна Зигаева на игру группы А Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: победа и индивидуальный тотал Германии больше 2.5 за 2.40.

«Матч открытия чемпионата Европы пройдет на «Альянц Арене». Хозяева, сборная Германии, подходят к турниру с давно определённой задачей — победить на Евро. В двух последних товарищеских матчах немцы не уступили ни разу. Нулевая ничья с Украиной и волевая победа над Грецией. Проблемой для команды Юлиана Нагельсмана может стать травма Никласа Фюллькруга: если нападающий не восстановится до старта турнира, в основе, скорее всего, выйдет Кай Хаверц.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шотландцы в своей отборочной группе заняли второе место, уступив лидерам — испанцам — лишь четыре очка. В домашнем матче Шотландия и вовсе смогла обыграть команду де ла Фуэнте со счётом 2:0. В группе А один явный фаворит, это Германия, с ней сражаться будет непросто, а вот побороться со Швейцарией и Венгрией вполне реально. Предлагаю в этой встрече взять победу Германии плюс индивидуальный тотал немцев больше 2.5 с коэффициентом 2.40. Команда Нагельсмана банально сильнее, и предположить, что они могут потерять очки в своей первой встрече, практически нереально», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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