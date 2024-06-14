Германия — Шотландия: прогноз Виктора Гусева на встречу группы А Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«Стартует чемпионат Европы по футболу. Давайте начнём с его первого же матча. Германия играет против Шотландии в Мюнхене. Посмотрим на тенденции, которые можно проследить среди первых матчей Евро. Обычно говорят, что такие поединки получаются не слишком зрелищными и без большого количества забитых голов. Предлагаю начать с Евро-1996. Это первый чемпионат Европы, который я комментировал. В его первом матче Англия разошлась миром со Швейцарией — 1:1.

В 2000 году хозяева проиграли со счётом 1:2, в 2004-м хозяева снова проиграли с таким же счётом. В 2008-м хозяева турнира вновь проигрывают (0:1). На Евро-2012 команды разошлись миром (1:1). В 2016-м наконец есть победа хозяев, но решающий мяч Франция забивает Румынии только в самой концовке встречи. Старт турнира в 2021 году — итальянцы разгромили турок со счётом 3:0.

Мне кажется, что группа А, где ещё выступают Венгрия и Швейцария, оставляет немцам пространство для манёвра. Даже потеря очков в первой игре не будет смертельной. Для Шотландии ничья с фаворитом станет отличным результатом. С другой стороны, Юлиан Нагельсман признался, что команда будет нервничать, ей необходим хороший результат с самого старта.

В любом случае матч должен начаться осторожно и с разведки. В июне немцы сыграли вничью с Украиной (0:0) и победили греков (2:1) в товарищеских матчах. Шотландия сыграла вничью с Финляндией и победила Гибралтар. Статистика личных встреч на стороне немцев: восемь побед Германии, пять ничьих, четыре победы Шотландии. Однако это довольно старая статистика, ведь в последний раз они играли друг с другом в 2015 году. С преимуществом в два мяча немцы победили шотландцев всего однажды.

Немцы являются трёхкратными чемпионами Европы. Для шотландцев это второе подряд и четвёртое в истории попадание на Евро. Немцы играли чаще других на континентальных первенствах — 14 раз. Германия не играла в отборочном цикле, так как является хозяйкой турнира. Шотландия стала второй в своей отборочной группе, но дома даже сумела обыграть Испанию (2:0). Более того, шотландцы не пустили на турнир Норвегию Эрлинга Холанда.

Ожидаю не самое резвое начало от обеих команд. Им понадобится время найти пути к воротам. Поэтому больше результативных событий должно случиться во второй половине игры», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».