Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Шотландия: прогноз Виктора Гусева на встречу группы А Евро-2024

Германия — Шотландия: прогноз Виктора Гусева на встречу группы А Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.

«Стартует чемпионат Европы по футболу. Давайте начнём с его первого же матча. Германия играет против Шотландии в Мюнхене. Посмотрим на тенденции, которые можно проследить среди первых матчей Евро. Обычно говорят, что такие поединки получаются не слишком зрелищными и без большого количества забитых голов. Предлагаю начать с Евро-1996. Это первый чемпионат Европы, который я комментировал. В его первом матче Англия разошлась миром со Швейцарией — 1:1.

В 2000 году хозяева проиграли со счётом 1:2, в 2004-м хозяева снова проиграли с таким же счётом. В 2008-м хозяева турнира вновь проигрывают (0:1). На Евро-2012 команды разошлись миром (1:1). В 2016-м наконец есть победа хозяев, но решающий мяч Франция забивает Румынии только в самой концовке встречи. Старт турнира в 2021 году — итальянцы разгромили турок со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что группа А, где ещё выступают Венгрия и Швейцария, оставляет немцам пространство для манёвра. Даже потеря очков в первой игре не будет смертельной. Для Шотландии ничья с фаворитом станет отличным результатом. С другой стороны, Юлиан Нагельсман признался, что команда будет нервничать, ей необходим хороший результат с самого старта.

В любом случае матч должен начаться осторожно и с разведки. В июне немцы сыграли вничью с Украиной (0:0) и победили греков (2:1) в товарищеских матчах. Шотландия сыграла вничью с Финляндией и победила Гибралтар. Статистика личных встреч на стороне немцев: восемь побед Германии, пять ничьих, четыре победы Шотландии. Однако это довольно старая статистика, ведь в последний раз они играли друг с другом в 2015 году. С преимуществом в два мяча немцы победили шотландцев всего однажды.

Немцы являются трёхкратными чемпионами Европы. Для шотландцев это второе подряд и четвёртое в истории попадание на Евро. Немцы играли чаще других на континентальных первенствах — 14 раз. Германия не играла в отборочном цикле, так как является хозяйкой турнира. Шотландия стала второй в своей отборочной группе, но дома даже сумела обыграть Испанию (2:0). Более того, шотландцы не пустили на турнир Норвегию Эрлинга Холанда.

Ожидаю не самое резвое начало от обеих команд. Им понадобится время найти пути к воротам. Поэтому больше результативных событий должно случиться во второй половине игры», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Первый матч сборной Германии на домашнем Евро. Чего ждать?
Первый матч сборной Германии на домашнем Евро. Чего ждать?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android