Германия — Шотландия: прогноз Александра Елагина на матч открытия Евро-2024 в Мюнхене

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«14 июня матчем Германия — Шотландия стартует 15-й чемпионат Европы по футболу. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Для немецкой сборной это будет 15-е участие в чемпионатах Европы и 14-е подряд — в финальных турнирах. Бундесманшафт — самая титулованная команда в истории Евро.

Немцы во второй раз принимают финальный турнир чемпионатов Европы (впервые в 1988-м) и на правах хозяев не участвовали в квалификации Евро, проводя товарищеские игры. С сентября 2023 года бундесманшафт возглавляет Юлиан Нагельсман, сменивший на посту главного тренера Ханси Флика, уволенного после провала на ЧМ-2022 в Катаре и в последующих товарищеских матчах.

Ведомая Нагельсманом команда провела восемь матчей (все — товарищеские): в четырёх победила, два сыграла вничью и в двух уступила. В 2024 году Германия участвовала в четырёх спаррингах: в марте выиграла у Франции 2:0 в гостях и 2:1 – у Нидерландов дома, в июне — сыграла вничью 0:0 с Украиной и победила Грецию 2:1 (оба — в родных стенах). В сборной Германии три чемпиона мира: Мануэль Нойер, Тони Кроос и Томас Мюллер, для которых Евро-2024 будет уже четвёртым подобным турниром.

Сборная Шотландии пробилась в финальный турнир чемпионата Европы, выйдя напрямую из группы со второго места вслед за испанцами. В трёх предыдущих финальных турнирах Евро (1992, 1996, 2021) шотландцы ни разу не смогли попасть в плей-офф. Главный тренер Стив Кларк (в прошлом один из лучших защитников в истории британского футбола) возглавляет шотландскую команду с мая 2019 года. Он первый и пока единственный шотландский тренер, который два раза подряд выводил национальную команду в финальный турнир европейских чемпионатов.

В последнее время «тартановая армия» выступает не лучшим образом, одержав последнюю победу над серьёзным соперником летом прошлого года (над Грузией дома 2:0). С тех пор в 10 последних матчах шотландцы победили дважды (Кипр и Гибралтар), трижды сыграли вничью и пять раз уступили.

По сравнению с Евро-2021 состав сборной Шотландии обновился почти наполовину — 11 игроков будут впервые участвовать в турнире такого уровня. Сложно себе представить, что шотландцы смогут одолеть хозяев поля. Однозначный фаворит — сборная Германии. С другой стороны, стартовая игра — прежде всего психологически сложная для обеих команд, мастерство команд нивелируется, на первый план выходят характер и физическая готовность. Ставим на то, что обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».