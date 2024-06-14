Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Шотландия: прогноз Александра Елагина на матч открытия Евро-2024 в Мюнхене

Германия — Шотландия: прогноз Александра Елагина на матч открытия Евро-2024 в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«14 июня матчем Германия — Шотландия стартует 15-й чемпионат Европы по футболу. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Для немецкой сборной это будет 15-е участие в чемпионатах Европы и 14-е подряд — в финальных турнирах. Бундесманшафт — самая титулованная команда в истории Евро.

Материалы по теме
Курс Евро. День первый: Германия начинает и выигрывает
Курс Евро. День первый: Германия начинает и выигрывает

Немцы во второй раз принимают финальный турнир чемпионатов Европы (впервые в 1988-м) и на правах хозяев не участвовали в квалификации Евро, проводя товарищеские игры. С сентября 2023 года бундесманшафт возглавляет Юлиан Нагельсман, сменивший на посту главного тренера Ханси Флика, уволенного после провала на ЧМ-2022 в Катаре и в последующих товарищеских матчах.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ведомая Нагельсманом команда провела восемь матчей (все — товарищеские): в четырёх победила, два сыграла вничью и в двух уступила. В 2024 году Германия участвовала в четырёх спаррингах: в марте выиграла у Франции 2:0 в гостях и 2:1 – у Нидерландов дома, в июне — сыграла вничью 0:0 с Украиной и победила Грецию 2:1 (оба — в родных стенах). В сборной Германии три чемпиона мира: Мануэль Нойер, Тони Кроос и Томас Мюллер, для которых Евро-2024 будет уже четвёртым подобным турниром.

Сборная Шотландии пробилась в финальный турнир чемпионата Европы, выйдя напрямую из группы со второго места вслед за испанцами. В трёх предыдущих финальных турнирах Евро (1992, 1996, 2021) шотландцы ни разу не смогли попасть в плей-офф. Главный тренер Стив Кларк (в прошлом один из лучших защитников в истории британского футбола) возглавляет шотландскую команду с мая 2019 года. Он первый и пока единственный шотландский тренер, который два раза подряд выводил национальную команду в финальный турнир европейских чемпионатов.

В последнее время «тартановая армия» выступает не лучшим образом, одержав последнюю победу над серьёзным соперником летом прошлого года (над Грузией дома 2:0). С тех пор в 10 последних матчах шотландцы победили дважды (Кипр и Гибралтар), трижды сыграли вничью и пять раз уступили.

По сравнению с Евро-2021 состав сборной Шотландии обновился почти наполовину — 11 игроков будут впервые участвовать в турнире такого уровня. Сложно себе представить, что шотландцы смогут одолеть хозяев поля. Однозначный фаворит — сборная Германии. С другой стороны, стартовая игра — прежде всего психологически сложная для обеих команд, мастерство команд нивелируется, на первый план выходят характер и физическая готовность. Ставим на то, что обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Первый матч сборной Германии на домашнем Евро. Чего ждать?
Первый матч сборной Германии на домашнем Евро. Чего ждать?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android