Прогноз суперкомпьютера на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия

Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

На этот раз суперкомпьютер сделал собственный прогноз на матч открытия Евро-2024 Германия – Шотландия, который состоится сегодня. Его начало запланировано на 22:00 мск.

Искусственный интеллект никого не удивил, выбрав явным фаворитом матча сборную Германии, которая является хозяйкой турнира. Он оценивает шансы бундестим на победу в 70,4%. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.30.

Суперкомпьютер практически исключает победу Шотландии, оценив её шансы на успех в 12,2%. Букмекеры же принимают ставки на этот исход с коэффициентом 11.0. Ничья искусственным интеллектом оценена в 17,4%.