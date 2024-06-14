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Прогноз суперкомпьютера на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия

Прогноз суперкомпьютера на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия
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Суперкомпьютер Opta — один из наиболее частых используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

На этот раз суперкомпьютер сделал собственный прогноз на матч открытия Евро-2024 Германия – Шотландия, который состоится сегодня. Его начало запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Искусственный интеллект никого не удивил, выбрав явным фаворитом матча сборную Германии, которая является хозяйкой турнира. Он оценивает шансы бундестим на победу в 70,4%. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.30.

Суперкомпьютер практически исключает победу Шотландии, оценив её шансы на успех в 12,2%. Букмекеры же принимают ставки на этот исход с коэффициентом 11.0. Ничья искусственным интеллектом оценена в 17,4%.

Чего ждать от матча Германия — Шотландия:
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