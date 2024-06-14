«Даллас» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на четвёртый матч финала плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч финала НБА «Даллас» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 2.04.

Счёт в серии — 3-0 в пользу «Селтикс». Ни одна команда в истории плей-офф НБА не отыгрывалась с такого счёта. Вне зависимости от итогового результата, в предстоящей встрече «Далласу» необходимо выложиться на полную и постараться исправиться перед болельщиками. Местами в третьем матче «Маверикс» смотрелись неплохо. Если бы не фолы, они могли бы одержать первую победу в финальной серии.

Одним из важных моментов стало удаление Луки Дончича при счёте 90:93. Его фол и ещё несколько нарушений после перечеркнули старания Джейсона Кидда. Форварды «Бостона» очень легко находят контакт, без особых трудностей вскрывают защиту «Далласа». У «Маверикс» ничего не работает.

Баскетболисты «Селтикс» не дают Дончичу простора для реализации лучших качеств. Да и сам словенский разыгрывающий демонстрирует не лучший баскетбол, хотя Кайри Ирвинг здорово подстраивается под его темп. В третьем матче серии 32-летний разыгрывающий защитник набрал 35 очков, совершил три подбора и отдал две передачи.

Выиграв третий матч серии, «Бостон» стал шестым клубом в истории НБА, который одержал 10 или более побед подряд в одном постсезоне. Всего таких случаев было девять. «Селтикс» в шаге от того, чтобы стать самым титулованным клубом лиги. Пока что они делят это звание с «Лос-Анджелес Лейкерс» — по 17 побед.

Близость трофея, которого команда ждала долгие 16 лет, придаёт «Бостону» огромный импульс энергии и мотивации. Даже мощной поддержки родных трибун «Далласу» не хватает, чтобы перекрыть воодушевление подопечных Джо Маззуллы.

Поставить на победу «Селтикс» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Лука Дончич после поражения в третьей встрече серии обратился к себе со словами о том, что нужно играть лучше. Он признался, что шесть фолов в финале — это недопустимо.