Германия — Шотландия: получи фрибет 2222 рубля к стартовому матчу Евро-2024!

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Юлиан Нагельсман хорошо подготовил сборную к домашнему чемпионату Европы, но пространство для улучшения есть. Так считает Тони Кроос, и не только. Полузащитник мадридского «Реала» поделился мнением, что потенциал большой, и, если удастся его реализовать, национальная команда будет способна обыграть любого соперника.

С чемпионом мира и первым немецким футболистом в истории, шесть раз выигравшим Лигу чемпионов, не поспоришь. Брака в игре сборной Германии не так много, но он есть. Возглавь Нагельсман бундестим раньше, о многих проблемах давно было бы забыто. Тренер собрал очень сбалансированный состав, возможности которого выглядят неограниченными.

У сборной Шотландии ресурсов гораздо меньше. В её составе числится немало классных игроков, но они не обладают качествами, классом и техникой, которые есть у Антонио Рюдигера, Тони Крооса, Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Два лидера «тартановой армии» — Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей — даже не являются лидерами своих клубов.

Благодаря Стиву Кларку полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал одним из главных открытий квалификации на Евро-2024. В восьми встречах отбора на турнир он забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Были предпосылки к тому, что «тартановая армия» станет одним из главных открытий чемпионата Европы в Германии.

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