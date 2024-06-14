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Прогноз искусственного интеллекта на Евро-2024

Прогноз искусственного интеллекта на Евро-2024
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Сегодня, 14 июня, стартует Евро-2024. В матче открытия хозяйка турнира сборная Германии будет играть с Шотландией. Всего 24 команды примут участие в чемпионате Европы. Действующим победителем является сборная Италии.

Но кто же выйдет в лидеры этим летом? Суперкомпьютер Opta — один из наиболее часто используемых инструментов для сбора и анализа данных на основе различных факторов. Этот искусственный интеллект считается самым авторитетным.

Кто станет лучшим бомбардиром Евро-2024:
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Искусственный интеллект смоделировал Евро-2024 10 000 раз и подтвердил свой итоговый прогноз. Итак, без лишних слов, давайте взглянем, что у него получилось.

В качестве своего фаворита суперкомпьютер выбрал сборную Англии, отдав ей 19,9%. Поставить на её победу можно за 4.70. «Три льва» никогда не выигрывали чемпионат Европы, но, несмотря на это, Opta считает именно их главными претендентами на титул.

Наиболее вероятной сборной, способной составить конкуренцию англичанам, искусственный интеллект назвал Францию – 19,1%. Для победителя ЧМ-2018 и обладателя серебра на ЧМ-2022 эта задача вполне по силам. Поставить на победу «трёхцветных» на Евро-2024 можно за 5.00.

Хозяйка турнира сборная Германии идёт у суперкомпьютера третьей – 12,4%. На выход в финал немцев искусственный интеллект выделил 22,4% вероятности. Букмекеры же предлагают поставить на чемпионство бундестим за 6.00, а на то, что они сыграют в финале, – за 3.40.

Также сильными соперниками суперкомпьютер считает Испанию (9,6%) и Португалию (9,2%).

Нидерланды (5,1%), Италия (5%) и Бельгия (4,7%) замыкают топ-7 фаворитов искусственного интеллекта.

Интересно, что шансы на победу в чемпионате Европы сборных Сербии и Украины суперкомпьютер оценил в 1%. Но главным аутсайдером стала Грузия – 0,1% вероятности.

Прогноз на чемпионат Европы — 2024:
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