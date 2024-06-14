Германия — Шотландия: прогноз на матч Евро-2024 в Мюнхене

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч открытия Евро-2014 Германия — Шотландия, который пройдёт в Мюнхене.

Ставка: победа Германии с разницей в два мяча или более за 1.84.

На наш взгляд, это совсем не тот случай, когда стоит ждать сюрпризов. Сборная Германии пережила смену поколений, смену тренеров и несколько провальных больших турниров. Теперь у руля молодой и смелый Юлиан Нагельсман, а в составе, помимо разгорающихся звёздочек, опытные футболисты. Кроме того, мотивация как минимум в первом матче турнира у немцев будет запредельная.

Конечно, можно журить Мануэля Нойера за ошибку в недавнем товарищеском матче со сборной Греции. Можно сомневаться в отказе тренерского штаба тер Штегену в роли первого вратаря. Сомнительно выглядят и нули на табло в товарищеском матче со сборной Украины, когда опасные атаки приблизились к 100, удары по воротам — к 25, а владение мячом — к 70%.

Однако всё вышеперечисленное меркнет на фоне того, что в соперники Германии досталась сборная Шотландии. Поймите правильно, шотландцы и лично Стив Кларк заслуживают похвалы и уважения за квалификацию на финальный раунд. И всё же тягаться с бундестим, даже когда та в плохом состоянии, очень непросто. А Нагельсман с помощниками не мог не настроить свою команду.

В предстоящем матче открытия чемпионата Европы мы бы ждали уверенной победы сборной Германии. Вполне вероятно, что шотландцы сохранят лицо и избегут разгрома, но разница в счёте будет минимум два мяча в пользу хозяев. Проверим П1(-1.5) за коэффициент 1.84. Кто хочет немного поднять выигрыш, может подумать над П1 + ТБ2.5 мяча за 1.92. Что-то вроде 3:1 здесь вполне реально.