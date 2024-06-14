«Мелбет» разыграет более 10 000 000 рублей в комбо акций на Евро-2024!

14 июня стартует крупнейшее футбольное событие этого года – Евро 2024. На футбольных полях Германии сойдутся лучшие европейские сборные. А 14 июля в финальном матче, который пройдёт в Берлине, станет известно имя нового обладателя кубка континента.

БК «Мелбет» запустила сразу три акции для любителей и фанатов футбола: «ЕвроДжекпот», «Двойная победа» и «Страховка от 0:0 на Евро». Собери ЕвроКомбо и наслаждайся ставками на Евро с БК «Мелбет»!

Соревновательный дух поддержит акция «ЕвроДжекпот», в которой разыграют более 10 000 000 рублей фрибетами! С 14 июня по 14 июля ежедневно будут разыгрывать от 100 фрибетов номиналом до 20 000 рублей, за которые можно соревноваться с другими участниками акции, накапливая баллы за пари на футбол.

За каждые 500 RUB, поставленные с коэффициентом от 1.50 на футбольные события, можно получить один балл. Чем выше позиция в турнирной таблице, тем больше фрибет. Самая жаркая борьба за фрибеты ждёт игроков в ходе финального розыгрыша, итоги которого подведут 14 июля, тут у игроков есть шанс получить фрибет до 300 000 рублей!

Самым удачливым БК «Мелбет» предлагает поучаствовать в акции «Двойная победа». Ежедневно рандомайзер будет определять 500 счастливых пари. Чистый выигрыш таких пари будет увеличен в два раза, если ставка зайдёт. Удвоенный чистый выигрыш поступит на основной баланс и не требует отыгрыша. Каждое пари на футбол от 25 рублей с коэффициентом от 1.50 будет участвовать в рандомайзере в период проведения Евро. Чем больше пари, тем выше шанс удвоить чистый выигрыш!

Завершает ЕвроКомбо акция «Страховка от 0:0 на Евро», дающая возможность получить 50% от суммы пари фрибетом, но не более 10 000 в случае, если пари на исход или точный счёт окажется проигрышным по причине исхода 0:0. В акции участвуют одиночные пари на Евро-2024 в прематче от 300 рублей.

ЕвроКомбо акций от «Мелбет» сделают просмотр Евро ещё более захватывающим и интересным. Германия и Испания — самые титулованные команды турнира, у каждой из них по три победы. Сможет ли сборная Италии повторить успех прошлого розыгрыша и сравняться с титанами европейского футбола по количеству титулов? Предлагаем узнать это вместе с БК «Мелбет»!

Для участия в акциях рекомендуем ознакомиться с правилами на сайте БК «Мелбет».

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Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения — на сайте melbet.ru. Срок проведения акции «ЕВРОДЖЕКПОТ» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменён по усмотрению Организатора азартных игр. Срок проведения акции «ДВОЙНАЯ ПОБЕДА» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменён по усмотрению Организатора азартных игр. Срок проведения акции «СТРАХОВКА ОТ 0:0 НА ЕВРО» с 14.06.2024 00:00 (UTC + 3) до 15.07.2024 12:00 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменён по усмотрению Организатора азартных игр.