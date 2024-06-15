Испания — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: гол Испании во втором тайме за 1.65.

«Один из самых интересных матчей 1-го тура группового раунда Евро-2024. Испания — Хорватия — это повторение финала Лиги наций годичной давности, и хорваты к тому же и бронзовые призёры чемпионата мира и вице-чемпионы мирового форума, который был в России.

У Хорватии смена поколений немного подзадержалась. Модрич, Перишич, Брозович — все по-прежнему в строю. В целом команда с яркими молодыми звёздами как в нападении, так и в защите. Хорватию по-прежнему тренирует Далич, а перед началом чемпионата Европы Хорватия на выезде обыграла Португалию.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Сборная Испании собрала практически всех сильнейших. Да, нет Иско и Асенсио. Есть много молодёжи, но есть и ветераны в лице Мораты и Хесуса Наваса. Футбол сборной Испании понятен. Для де ла Фуэнте — это первый большой статусный турнир. Да, была выиграна Лига наций, но прежний большой турнир Испании был не с де ла Фуэнте, а с Луисом Энрике, который проповедовал владение мячом, но моментов острых было очень мало.

У Испании команда молодая, а у хорватов — возрастная. Хорватия не уступает в классе испанцам, но во втором тайме может просесть с точки зрения физики. Де ла Фуэнте, в свою очередь, хорошо знает, кто из молодых может выйти и помочь команде.

Вроде бы на поверхности и обе забьют, но финал Лиги наций сыграли 0:0. Вроде бы и голы должны быть, а могут и низ сыграть. Мне кажется, что замены сборной Испании могут дать о себе знать во втором тайме. Я бы взял за 1.65 гол Испании во втором тайме, причём забить может и не игрок, вышедший на замену. Это необязательно. Испания во вторых таймах часто прибавляет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»