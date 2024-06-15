Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за первую ставку на матч Евро-2024 Испания — Хорватия

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Хорватия. Начало – в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Испания уверенно прошла отбор на Евро-2024, победив в семи из восьми встреч. Естественно, 21 очка хватило, чтобы завершить этап на первом месте в группе. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте — 25 забитых мячей.

Испания собрала на Евро-2024 сильный состав. Пожалуй, только травмированный Гави мог бы усилить команду. Но молодому таланту «Барселоны» не удалось восстановиться после тяжёлой травмы. Тем не менее молодым звёздам Луис де ла Фуэнте нашёл место в составе: стоит обратить внимание на Ламина Ямала и Нико Уильямса.

Если у Испании органично сочетаются опыт ветеранов и амбиции талантливой молодёжи, то Хорватия сделала выбор в пользу «старой гвардии». В заявке «шашечных» повидавшие не один крупный турнир Иван Перишич, Домагой Вида и Лука Модрич.

В квалификации на Евро-2024 Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить стабильную оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча.

Защита — это надёжная опора Хорватии. Лидерами обороны являются Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Йосип Станишич («Байер»). Игроки отлично провели сезон и выиграли со своими клубами чемпионские титулы. В линии атаки многое будет зависеть от формы нападающего Анте Будимира. Лидер испанской «Осасуны» провёл хороший сезон и забил в Примере 17 мячей.

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