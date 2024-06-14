Германия — Шотландия: прогноз Владимира Прокофьева на матч открытия Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Шотландия.

Ставки: победа Германии всухую за 1.97, победа Германии по угловым с форой (-1.5) в первом тайме за 1.90.

«Германия – команда-хозяйка турнира, явный фаворит матча и топ-3 претендент на титул. Шотландия выдала пару сенсаций в квалификации Евро (домашняя победа над Испанией и гостевая – над Норвегией), затем сдулась, но попала на Евро.

Брать П1 за 1.30 скучно, если вы не ставите миллионы. Нужен коэффициент пожирнее, и мне понравился вариант с победой Германии всухую за 1.90. Шотландия проиграла два из четырёх последних матчей и даже не смогла в них забить. А с кем отличилась? С Финляндией и Гибралтаром – другой уровень в сравнении с немцами. В контратаки шотландцев не верю, единственный реальный шанс на гол – стандарты. Но их ещё нужно заработать, да и у Германии на воротах и в обороне не кто попало.

Немцы умеют шумно болеть, тренер Нагельсман любит атакующий футбол, и я жду стартовый штурм от хозяев. Смогут ли отбиться шотландцы? Возможны варианты, а вот фора Германии (-1.5) по угловым в первом тайме за 1.90 смотрится привлекательно.

Ключевая задача шотландцев в дебюте встречи – отбиться. Немцы наладят контроль за счёт Крооса и Гюндогана, гости перекроют центр, и для атак останутся фланги, откуда и прилетят угловые.

Шотландия играла похожий матч в квалификации Евро на выезде с Испанией и получила 0:2 при 1:7 по угловым», — отметил Прокофьев.