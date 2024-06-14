Германия — Шотландия: эксперты оценили вероятность разгрома в матче открытия Евро-2024

14 июня в Мюнхене (Германия) пройдёт матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Юлиана Нагельсмана: заключить пари на сборную Германии можно с коэффициентом 1.29. Это примерно 76% вероятности. Успех команды Шотландии оценён в 11.5 (8%). Ставки на ничью принимаются за 6.80 (14%).

Ставки на победу сборной Германии с разницей в три и более мяча принимаются с коэффициентом 2.90 (35%). Заключить пари на победу немцев с форой (-3.5 гола) предлагается за 5.60.

Если сборная Германии выиграет с разницей в пять и более мячей, сыграет коэффициент 11.5.

Ставки на победу подопечных Юлиана Нагельсмана всухую принимаются за 1.92.