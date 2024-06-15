Испания — Хорватия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

15 июня сборные Испании и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Аналитики считают сборную Испании фаворитом. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех хорватов оценивается коэффициентом 4.50 — 22% вероятности. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.52 (28% вероятности).

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 2.02. Если зайдёт ставка «обе забьют — нет», сыграет коэффициент 1.82.

Эксперты сомневаются, что матч Испания — Хорватия получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72.

На победу сборной Испании с форой (-1.5 гола) дают 3.50.