Венгрия — Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

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15 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «красным крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 2.22. Это примерно 45% вероятности. Успех сборной Венгрии оценён в 3.80 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.35 (29%).

Аналитики считают, что матч Венгрия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют венгры, сыграет коэффициент 1.47. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Победа Швейцарии с разницей в один мяч идёт за 3.80, победа Венгрии с разницей в один мяч — за 5.20.