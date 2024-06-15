Эксперты оценили шансы сборной Италии начать Евро-2024 с победы

15 июня в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 1-го тура группового этапа Италия — Албания. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Лучано Спаллетти: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.44. Это около 68% вероятности. Успех албанцев оценивается в 8.80 (11%). На ничью дают коэффициент 4.80 (21%).

Букмекеры считают, что игра Италия — Албания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78.

Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.45.

Ставки на победу Италии с форой (-1.5 мяча) принимаются за 2.30.