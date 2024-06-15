Италия — Албания: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч группового этапа Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: гол в первые 31 минуту матча — нет за 2.27.

«Скуадра адзурра» начинает защиту титула, но подходит к Евро-2024 не в оптимальном состоянии. По крайней мере, такой вывод можно сделать по двум товарищеским встречам итальянцев. Сначала они сыграли вничью с Турцией (0:0), а затем с большим трудом победили Боснию и Герцеговину со счётом 1:0.

Федерико Кьеза и Риккардо Орсолини были инертны, а Жоржиньо тормозил игру и часто ошибался в передачах. Лучано Спаллетти рассказал в интервью, что некоторые проблемы возникли из-за повышенных нагрузок. Весьма вероятно, что к матчу с албанцами его подопечные придут в норму.

А ведь Албания отлично провела квалификацию на Евро-2024. «Орлы» в группе с Чехией, Молдавией, Польшей и Фарерскими островами набрали 15 очков и заняли первое место. Отметим крепкую оборону албанцев, которая пропустила всего четыре мяча за восемь матчей.

Перед стартом Евро-2024 подопечные Силвиньо провели два товарищеских матча. Сначала «орлы» разгромили Лихтенштейн (3:0), а в последней встрече обыграли Азербайджан (3:1).

Подопечные Спаллетти прибавляют по ходу крупных турниров, выходя на пик формы к плей-офф. Есть проблемы у итальянцев при создании и реализации опасных моментов, а защита Албании довольно крепкая, что доказано в квалификации. Команды вряд ли будут раскрываться и рисковать. Мы предполагаем, что первый гол будет забит не ранее 32-й минуты матча — коэффициент 2.27.