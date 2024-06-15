Венгрия — Швейцария: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: обе забьют за 1.98.

За последние несколько лет Марко Росси помог сборной Венгрии добиться внушительного прогресса. Она стала неудобным соперником даже для очень сильных сборных вроде Англии и Германии. В Лиге наций англичанам и немцам прилично досталось от «волшебных мадьяров».

Венгрия не проиграла ни одного из восьми матчей отбора на Евро-2024. За этот период она забила 16 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Доминик Собослаи. Этот парень правит бал в атаке национальной команды. Его креативность, высокая скорость и видение поля обеспечивают «волшебным мадьярам» преимущество. Удастся ли им воспользоваться этим в предстоящем матче?

В составе Швейцарии даже больше известных футболистов. Подбор игроков у «красных крестоносцев» классный, но они на удивление нестабильны. Несмотря на старания надёжного Яна Зоммера, сборная часто пропускает и теряет очки даже в матчах с андердогами. Она выиграла только 4 из 10 встреч квалификации на Евро-2024, хотя соперники были довольно удобные.

Из-за отсутствия надёжности в защите подопечные Мурата Якина с треском вылетели с чемпионата мира в Катаре. Во встрече 3-го тура группового этапа турнира они вырвали победу у сербов (3:2), но в 1/8 финала с крупным счётом уступили португальцам (1:6). С тех пор ничего в обороне не изменилось.

Так же, как и Марко Росси, бывший тренер «Спартака» неплохо развил игру в нападении. В 10 встречах отбора на Евро-2024 подопечные Мурата Якина забили 22 мяча. Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.