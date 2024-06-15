Испания — Хорватия: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: Хорватия не проиграет за 1.90.

Испания собрала на Евро-2024 сильный состав. Пожалуй, только травмированный Гави мог бы усилить команду. Но молодому таланту «Барселоны» не удалось восстановиться после тяжёлой травмы. Если у Испании органично сочетаются опыт ветеранов и амбиции талантливой молодёжи, то Хорватия сделала выбор в пользу «старой гвардии». В заявке «шашечных» повидавшие не один крупный турнир Иван Перишич, Домагой Вида и Лука Модрич.

В квалификации на Евро-2024 Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить стабильную оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча.

Защита — это надёжная опора Хорватии. Лидерами обороны являются Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Йосип Станишич («Байер»). Игроки отлично провели сезон и выиграли со своими клубами чемпионские титулы. В линии атаки многое будет зависеть от формы нападающего Анте Будимира. Лидер испанской «Осасуны» провёл хороший сезон и забил в Примере 17 мячей.

Он подтвердил свой высокий класс в минувшем товарищеском матче, в котором Хорватия неожиданно победила на выезде Португалию (2:1). Главный тренер «шашечных» Златко Далич опробовал несколько вариантов розыгрыша в позиционном нападении, и они сработали.

Хорватию вновь недооценивают, и такая картина регулярно повторяется в важных матчах. Но подопечные Златко Далича умеют в нужный момент прибавить. Мы предполагаем, что Хорватия не проиграет за 1.90.