Венгрия — Швейцария: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.30.

«Матч Венгрии и Швейцарии мы увидим в 1-м туре группового раунда Евро-2024. Две примерно равные команды, пусть и небольшое преимущество в опыте тут есть у номинальных гостей.

Венгрия показывала в последнее время хорошие результаты, к Евро она подходит в неплохой форме. За более чем полтора года у неё было всего одно поражение — 1:2 от Ирландии в товарищеском матче неделю назад. В остальных противостояниях венгры почти только выигрывали. Удалось им удачно квалифицироваться на ЧЕ, финишировав первыми в группе.

Швейцария со времён ЧМ-2022 тоже проиграла всего один раз — в заключительном туре отбора на Евро Румынии (0:1). В результате в группе команда финишировала второй, опередив Израиль. Были свои трудности у швейцарцев в отборе, часто они играли вничью, чаще, чем выигрывали. Но на ЧЕ всё равно команда попала.

По два товарищеских матча с сильными соперниками у обеих команд недавно было. Венгрия переиграла Турцию (1:0) и Израиль (3:0), а Швейцария оказалась сильнее Ирландии (1:0), а также не проиграла Дании (0:0) и Австрии (1:1).

В целом в их паре очевидного фаворита не вижу. Да, швейцарцы часто показывают хорошие результаты на международных турнирах, по крайне мере, для своего уровня. Исполнители у них имеются — ветераны в составе есть. Но Венгрия уже на Евро доказывала, что может в групповых этапах потрепать нервы конкурентам», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».