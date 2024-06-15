Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Швейцария: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024

Венгрия — Швейцария: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Венгрия – Швейцария на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Стартует чемпионат Европы, и в матче группы А Венгрия и Швейцария сыграют в Кельне на стадионе «Райн Энерги». И что можно про эту игру сказать?

Материалы по теме
Курс Евро. День второй: валуй на матч Испания — Хорватия
Курс Евро. День второй: валуй на матч Испания — Хорватия

Команда Марко Росси очень неплохо смотрится. В последние годы венгерская команда прибавляет. И с таким современным, хорошим, интенсивным футболом венгры уже показали, что с этой сборной надо, безусловно, считаться.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
1-й тайм
0 : 1
Швейцария
0:1 Дуа – 12'    

Соперник у них очень непростой — это сборная Швейцарии. Я думаю, что в этой группе, понятно, есть главный фаворит, это сборная Германии. Вот Венгрия, Швейцария и Шотландия имеют, мне кажется, вполне одинаковые шансы на то, чтобы попасть в тройку и попробовать выйти дальше. Поэтому очные матчи между этими командами чрезвычайно важны. И представляется мне, что здесь будет очень многое зависеть от группы атаки у швейцарцев. Есть кому исполнять, есть кому забивать. По-прежнему в строю все те же лидеры: Джака, Шакири, Амдуни или Варгас могут что-то придумать впереди.

Поэтому я жду и от команды Якина, и от команды Росси футбол результативный. Не так часто играют друг с другом сборные Венгрии и Швейцарии. Последний раз это было в отборе к чемпионату мира в 2016 и 2017 году. И тогда матчи получились очень результативные: швейцарцы обыграли дома венгров со счётом 5:2, а на выезде победили 3:2. Поэтому жду голы и от этой игры, тем более старт чемпионата. Здесь победа практически гарантирует участие в плей-офф. Надо будет командам рисковать. Обе забьют за 1,93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Венгрия — Швейцария. Марко Росси ко всему готов на Евро-2024
Венгрия — Швейцария. Марко Росси ко всему готов на Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android