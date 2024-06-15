Венгрия — Швейцария: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Венгрия – Швейцария на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Стартует чемпионат Европы, и в матче группы А Венгрия и Швейцария сыграют в Кельне на стадионе «Райн Энерги». И что можно про эту игру сказать?

Команда Марко Росси очень неплохо смотрится. В последние годы венгерская команда прибавляет. И с таким современным, хорошим, интенсивным футболом венгры уже показали, что с этой сборной надо, безусловно, считаться.

Соперник у них очень непростой — это сборная Швейцарии. Я думаю, что в этой группе, понятно, есть главный фаворит, это сборная Германии. Вот Венгрия, Швейцария и Шотландия имеют, мне кажется, вполне одинаковые шансы на то, чтобы попасть в тройку и попробовать выйти дальше. Поэтому очные матчи между этими командами чрезвычайно важны. И представляется мне, что здесь будет очень многое зависеть от группы атаки у швейцарцев. Есть кому исполнять, есть кому забивать. По-прежнему в строю все те же лидеры: Джака, Шакири, Амдуни или Варгас могут что-то придумать впереди.

Поэтому я жду и от команды Якина, и от команды Росси футбол результативный. Не так часто играют друг с другом сборные Венгрии и Швейцарии. Последний раз это было в отборе к чемпионату мира в 2016 и 2017 году. И тогда матчи получились очень результативные: швейцарцы обыграли дома венгров со счётом 5:2, а на выезде победили 3:2. Поэтому жду голы и от этой игры, тем более старт чемпионата. Здесь победа практически гарантирует участие в плей-офф. Надо будет командам рисковать. Обе забьют за 1,93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».