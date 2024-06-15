Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Венгрия — Швейцария: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Европы — 2024 в Кёльне

Венгрия — Швейцария: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Европы — 2024 в Кёльне
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Венгрия – Швейцария на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Матч очень важный для команд. Победа практически гарантирует выход в плей-офф. И я считаю, что венгры по качеству футбола сделали шаг вперёд за последнее время. Достаточно посмотреть их результаты в квалификации Евро и в Лиге наций, где они многих удивили. Швейцарцы же мне не нравятся. С Якином команда стала очень скучной, прагматичной. Лидеры постарели, а новые ребята о себе ещё не заявили.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что игра будет равной. Не сказать, что жду огромное количество моментов. Сразу рисковать никто не станет. Но, на мой взгляд, команды обменяются забитыми мячами. У венгров очень хороши стандарты, опасны фланговые атаки. Вообще, достаточно силовая команда. Плюс есть такой лидер, как Собослаи. А у швейцарцев ветеранчики где-то могут решить за счёт мастерства. Вообще, счёт 1:1 кажется самым реальным. Но поставлю на обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Венгрия — Швейцария. Марко Росси ко всему готов на Евро-2024
Венгрия — Швейцария. Марко Росси ко всему готов на Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android