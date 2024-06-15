Венгрия — Швейцария: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Европы — 2024 в Кёльне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Венгрия – Швейцария на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Матч очень важный для команд. Победа практически гарантирует выход в плей-офф. И я считаю, что венгры по качеству футбола сделали шаг вперёд за последнее время. Достаточно посмотреть их результаты в квалификации Евро и в Лиге наций, где они многих удивили. Швейцарцы же мне не нравятся. С Якином команда стала очень скучной, прагматичной. Лидеры постарели, а новые ребята о себе ещё не заявили.

Я думаю, что игра будет равной. Не сказать, что жду огромное количество моментов. Сразу рисковать никто не станет. Но, на мой взгляд, команды обменяются забитыми мячами. У венгров очень хороши стандарты, опасны фланговые атаки. Вообще, достаточно силовая команда. Плюс есть такой лидер, как Собослаи. А у швейцарцев ветеранчики где-то могут решить за счёт мастерства. Вообще, счёт 1:1 кажется самым реальным. Но поставлю на обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».