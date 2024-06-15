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Венгрия — Швейцария: прогноз Тимура Журавеля на матч группы А Евро-2024

Венгрия — Швейцария: прогноз Тимура Журавеля на матч группы А Евро-2024
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.24.

«Венгры под руководством итальянского тренера пытаются играть современно. Они лезут вперёд, пытаются атаковать, много бегают, двигаются по всему полю. Мне кажется, что в матче со Швейцарией Венгрия даже маленький фаворит.

Швейцарию по прошлому Евро мы запомнили как команду, которая выбивала Францию и играла круто. Но с тех пор туда пришёл новый тренер Мурат Якин — и на чемпионате мира произвели так себе впечатление. Поговаривают, что Якин постепенно теряет влияние в команде и у помощника итальянца Контини даже больше влияния, но это всё пока слухи. Надо признать, что сейчас Швейцария — это явно не вау.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, Венгрия играет активнее и быстрее, а у Швейцарии всё же есть запас прочности и класс игроков выше. Мне кажется, что тут будет ничья. Всё же Швейцария — это команда, которая не проваливается», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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