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Венгрия — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу

Венгрия — Швейцария: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Европы по футболу
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.34.

«Венгрия подходит к турниру с неплохой статистикой в 2024 году. Из четырёх матчей удалось победить в трёх, а единственное поражение случилось в гостевой игре с неуступчивой Ирландией. Последняя игра перед турниром получилась результативной. Уже в первом тайме команда итальянского специалиста Марко Росси отправила три безответных мяча в ворота сборной Израиля. Во втором тайме счёт уже не менялся, сухая победа.

Венгрия подходит к главному европейскому турниру в хорошем настроении. В последние годы венгры стали регулярно попадать на чемпионат Европы, нынешнее выступление будет уже третьим подряд. В 2016-м даже удалось выйти в 1/8 финала, выход из группы — важная задача и в этом году.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Противостоять им будет Швейцария. Команда Мурата Якина в 2024 году ещё не проигрывала. Две последние игры завершились победой и ничьей. В матче с Эстонией швейцарцы организовали четыре безответных мяча в ворота соперника. Цубер, Амдуни, Эльведи и Шакири с пенальти не оставили эстонцам ни одного шанса. С 2004 года альпийская команда пропустила лишь один Евро, было это в 2012 году, а высшей точкой стал четвертьфинал на Евро-2020. Команды много забивают, и есть шанс на то, что мы станем свидетелями результативной игры. Прогноз на этот матч: тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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