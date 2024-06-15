Венгрия — Швейцария: ставка Игоря Семшова на игру группового этапа Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии за 2.25.

«С одной стороны, эти сборные точно нельзя причислить к фаворитам предстоящего Евро, а с другой — Венгрия и Швейцария уже рады, что попали на праздник футбола и хотят там пошуметь.

Сборную Венгрии тренирует итальянец Марко Росси. И его подопечные успешно решили задачу по квалификации на турнир, а в недавнем товарищеском матче разгромили у себя дома совсем не слабый Израиль – 3:0. Одним из лидеров команды является нападающий Барнабаш Варга, оформивший в той игре дубль. В стартовой для себя встрече на чемпионате Европы венгры не смогут рассчитывать из-за дисквалификации на защитника Балога.

Сборная Швейцарии квалифицировалась на Евро из крепкой группы и спокойно готовилась к турниру под руководством легендарного для своей страны Мурата Якина. В недавнем товарищеском матче швейцарцы сыграли дома вничью с Австрией – 1:1.

Игра вполне может получиться результативной, так как обе команды стараются показывать атакующий футбол. И всё же сборная Швейцарии выглядит несколько предпочтительнее», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».