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Венгрия — Швейцария: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 15 июня

Венгрия — Швейцария: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 15 июня
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: гол Венгрии за 1.52.

«В 1-м туре в группе А друг с другом сыграют сборные Венгрии и Швейцарии. Понятно, что, скорее всего, именно в этом противостоянии будет определяться, какая сборная скорее окажется на втором месте и гарантирует себе попадание в плей-офф.

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Шотландцы в этой группе изначально, пожалуй, выглядят аутсайдерами, тем более начинают они матчем с хозяевами — с Германией. Ну а Венгрия и Швейцария – две очень крепкие команды. Сборную Венгрии я много раз видел за последние годы. И должен отметить, что сборная Венгрии всегда очень продуктивно играет в атаке. В 11 матчах подряд Венгрия находит в себе силы забить хотя бы один мяч в ворота соперника.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Швейцарии при этом далеко не всегда играет надёжно в обороне. Да, бывают матчи «на ноль» у этой команды, но всё-таки в основном швейцарцы допускают возможности у своих ворот и, как следствие, пропускают мячи. У Венгрии очень солидный состав впереди.

Некоторые футболисты, я думаю, попытаются себя проявить на этом чемпионате Европы для того, чтобы впоследствии перебраться в более именитые команды и получить большие контракты. Поэтому думаю, что в этой встрече Венгрия точно будет себя эффективно проявлять именно в атаке. Мой прогноз на этот матч – гол Венгрии», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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