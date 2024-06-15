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Венгрия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру группы А чемпионата Европы — 2024

Венгрия — Швейцария: ставка Романа Павлюченко на игру группы А чемпионата Европы — 2024
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Венгрия — Швейцария.

Ставка: ничья за 3.40.

«В 1-м туре чемпионата Европы сойдутся две равные команды — Венгрия и Швейцария. Не вижу среди них явного фаворита. Скорее всего, победителя они не выявят.

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Венгрия в доминирующей манере провела отбор на чемпионат Европы в Германии. За все восемь туров команда ни разу не уступила. Даже три ничьих не помешали ей финишировать первой, оторвавшись от Сербии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В большинстве товарищеских матчей в 2024 году венгры выигрывали — 1:0 с Турцией, 2:0 с Косовом и 3:0 — с Израилем. Только один раз коллектив уступил — 1:2 с Ирландией. В целом команда Марко Росси — крепкая и надёжная. Последние Евро неплохо проводила Венгрия, особенно, конечно, все помнят чемпионат 2016 года — проход в 1/8 финала.

Швейцария в отборе тоже выглядела неплохо — всего одно поражение за 10 туров, от Румынии, которая в итоге и финишировала первой. Швейцарцам же досталась вторая строчка — на несколько очков они оторвались от израильтян.

Швейцария — тоже очень крепкий коллектив. В товарищеских матчах она не проигрывала недавно — ничьи с Данией (0:0) и с Австрией (1:1), а также победы над Ирландией (1:0) и над Эстонией (4:0). На Евро-2020 добились успеха, пройдя в плей-офф Францию, и вылетели только в четвертьфинале. Для команды это были весьма хорошие показатели. Всё ещё в строю ветераны, способные приносить победы.

Всё-таки я тут не вижу фаворита. Как по мне, обе сборные достойны пройти в плей-офф. Там они тоже несколько раундов могут выдержать. Учитывая наличие в их группе ещё и Германии, сегодня команды точно будут стремиться набрать очки», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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