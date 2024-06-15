Испания — Хорватия: прогноз Эдуарда Мора на игру группы B Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: Хорватия не проиграет за 1.89.

«В Берлине в «группе смерти» сыграют Испания и Хорватия. Напомним, в этой группе также выступают Италия и Албания.

Испанию многие считают фаворитами, и не без оснований. Сборная собралась очень хорошая, но всё же там еще много проблем. После ухода Луиса Энрике команда играет интереснее, больше вертикального футбола и меньше владения мячом ради владения. Но мне кажется, что Испания всё же ещё сырая команда, где много молодых футболистов и нет топ-звёзд в линии атаки.

Хорватия к фаворитам не относится. Главные звёзды сборной давно уже перешагнули 30-летний рубеж. С другой стороны, это ещё и плюс, так как есть последний шанс при таком составе добиться чего-то большего в европейском футболе. Опыт у команды есть, плюс ещё и очень сильная линия полузащиты. Но есть проблемы с нападающими, так как нет тех звёзд, которые бы могли много забивать.

Думаю, что предстоящая игра будет тяжёлая и вязкая, никто не станет рисковать. Мяч будет у испанцев, а хорваты будут уповать на контратаки. Однако яркого футбола я не жду, потому что команды не станут рисковать в первом матче. У Хорватии достаточно опыта, чтобы хорошо сыграть против Испании и не уступить», — приводит слова Мора «РБ Спорт».